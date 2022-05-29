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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TPAO, Mardin ve Şırnak'ta petrol arayacak

İHA

TPAO, Mardin ve Şırnak'ta petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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