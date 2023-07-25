Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 703’üncü Sokak'taki Mehmet Faruk Özmen'e ait mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.