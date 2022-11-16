Mardin Kalesi eteğindeki Eski Mardin diye tabir edilen sit alanındaki, 13'üncü yüzyılın başında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı değerlendirilen ve yıkılmış olan minaresi 1916-1917 yıllarında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından eklektik üslupla, iskelesiz inşa edilen tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii'nin görüntüsü gün doğumunda drone ile kaydedildi.