Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

Tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'deki tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ile Deyrulzafaran Manastırı drone ile görüntülendi

ABONE OL
AA
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, turizmde en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    AA'nın haberine göre turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında ise cami, medrese, kilise ve manastırlar yer alıyor.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Mardin Kalesi eteğindeki Eski Mardin diye tabir edilen sit alanındaki, 13'üncü yüzyılın başında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı değerlendirilen ve yıkılmış olan minaresi 1916-1917 yıllarında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından eklektik üslupla, iskelesiz inşa edilen tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii'nin görüntüsü gün doğumunda drone ile kaydedildi.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Kent silueti ve tarihi evlerin de görüldüğü kayıtlarda, Artuklu dönemi mimari örneklerinden, dilimli kubbesi ve minaresiyle şehrin sembolü Ulu Cami dikkati çekiyor. Yapım tarihi 1176 olarak bilinen cami, 12'nci yüzyıl Artuklu dönemi mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Görüntülerde, Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 30 Nisan 2021'de eklenen Meryem Ana Kilisesi ile Deyrulzafaran Manastırı da yer alıyor.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Merkez Artuklu ilçesinde, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı, kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

     
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

    Görüntülerde, 'gündüz seyranlık, gece gerdanlık' olarak nitelendirilen kentte ışıklandırılan, Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden Mardin Kalesi ile diğer tarihi yapılar da görülüyor.
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
  • Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.