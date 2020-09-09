Mardin Vakfından Artuklu Üniversitesi tanıtımı

MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve MAREV Genel Başkanı Haluk Eldem’in organizasyonuyla MAREV Ataşehir tesislerinde üniversite adaylarına Mardin Artuklu Üniversitesi tanıtım günleri düzenlendi.

"Dinlerin ve Dillerin kadim şehri Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nde okumak büyük ayrıcalıktır" diyen MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Mardin Artuklu Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Midyat Sanat ve Tasarım Fakültelerinde lisans eğitiminin yanında, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edildiğini dile getirdi.

MAREV Genel Başkanı Haluk Eldem ise konuşmasında; "Mardin, yüzyıllarca her dine ve her mezhebe mensup insanların güven ve huzur içinde yaşadığı bir kenttir. Böyle bir kentte yüksek öğrenim görmek herkese nasip olmaz. Sevgili öğrenciler elinizi çabuk tutun, Artuklu Üniversitesinde hayalinizdeki dalda eğitim için düğmeğe başlamanın tam zamanıdır" diye konuştu.