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        Haberler Gündem Mardin’de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı - Güncel haberler

        Mardin’de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde enkaz altında kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 02:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 02:33
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        Aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı
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        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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