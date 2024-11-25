Mardin’de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde enkaz altında kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.