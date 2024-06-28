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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Mardin’de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve ikiye bölünen traktördeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:19
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        Traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
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        Mardin'deki kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Deyrulzafaran Manastırı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Ters dönen ve ikiye bölünen traktördeki H.Ş., Y.K. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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