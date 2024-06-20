Mardin’de şoke eden olay! Üstsüz halde sokağa çıktı! "Beni siz delirttiniz!" | Son dakika haberleri

Mardin’de şoke eden olay! Üstsüz halde sokağa çıktı! "Beni siz delirttiniz!" | Son dakika haberleri

Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı! "Beni siz delirttiniz" diye bağırdı! Mardin'de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Beni siz delirttiniz' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:57 facebook

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