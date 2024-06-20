Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı! "Beni siz delirttiniz" diye bağırdı!
Mardin'de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Beni siz delirttiniz' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde, sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.
"BENİ SİZ DELİRTTİNİZ" DİYE BAĞIRIYORDU
DHA'da yer alan habere göre bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
HASTANEYE KALDIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.