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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de şoke eden olay! Üstsüz halde sokağa çıktı! "Beni siz delirttiniz!" | Son dakika haberleri

        Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı! "Beni siz delirttiniz" diye bağırdı!

        Mardin'de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Beni siz delirttiniz' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:57
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        Mardin'de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
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        Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde, sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.

        "BENİ SİZ DELİRTTİNİZ" DİYE BAĞIRIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #mardin
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