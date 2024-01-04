Margot Robbie, her izlediğinde gözyaşlarına boğulduğu iki filmi açıkladı

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"İKİ GÖZÜM İKİ ÇEŞME AĞLIYORUM"

"Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim" itirafında bulunan 33 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, "Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim" diye konuştu.