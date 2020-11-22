Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 12. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Galip, Mustafa’ya bir bedel ödetmek istemiş Maria’yı kaçırmıştır. Mustafa Maria’yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria’yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır?

Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır?

Nadire, Nihat’ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat’a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Çiçek’in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan’ın evlendiğini öğrenen Zeyno’nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

MARIA İLE MUSTAFA 13. BÖLÜM FRAGMANI

Maria ile Mustafa 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...