Müzik dünyasının iki efsanesi Marianne Faithfull ile Nick Cave'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu.
Faithfull, en son 2014'te birlikte Late Victroian Holocaust' şarkısında işbirliği yaptığı Cave'le seslendirdiği yeni single'ı The Gypsy Faerie Queen'i hayranlarıyla paylaştı.
Şarkı Marianne Faithfull'un 2 Kasım'da çıkacak olan yeni albümü Negative Capability'den çıkan ilk single oldu.
Albümün prodiksüyonunda PJ Harvey'le de çalışan Rob Ellis ile Nick Cave ve Bad Seeds grubunun beyinlerinden Warren Ellis'in imzası bulunuyor.
Albümde dikkat çeken şarkılardan biri de Faithfull'un Paris'teki Bataclan katilamandan etkilenerek Mark Lanegan'la birlikte yazdığı “They Come at Night”.
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