Gökyüzünü uzağa iten adam: Nick Cave

İnsan annesinin yasını nasıl tutar?



5 yıldır bu sorunun cevabını arıyorum. 5 yıl önce, buz gibi bir ocak sabahı, yoğun bakımın kapısından çıkarken kalbim ateşler içinde yanıyordu ve ben kendi kendime “Şimdi ben ne yapacağım?” diye soruyordum.





Hiç bilmediğim, aklıma bile getirmediğim bir duygunun elinde, daha önce görmediğim bir boşluğun içine yuvarlanırken koca dünyanın orta yerinde bir başıma, göğsüme oturan fili itmeye çalışıyordum.5 yıldır geziyorum tozuyorum, gülüp eğleniyorum, yaşıyorum ve kimselere göstermeden olur olmaz bir yerde gelip yanıbaşıma oturan bir 'yas'la göz göze annemi hatırlıyorum.Tıpkıolduğu gibi...sahnede şarkılarıyla “İnsan sevdiğinin yasını nasıl tutar?” sorusuna cevap verdi...Hayatımızdaki olayların tıpkı bir çanın titreşimleri gibi bugünümüze, geleceğimize, ve geçmişimize doğru yayılıp her şeyi etkilediğini söyleyen Cave,diyor.14 Temmuz 2015'te Brighton'da bir uçurumdan düşüp ölen 15 yaşındaki oğlu Arthur'un ardından hayata dönemek için neyin yardımı olacağını söylemenin zor olduğunu belirtip ekliyor:Birçokları yas tutmanın yalnız olması gerektiğini söylüyor. Ama ben bunun illa da böyle olması gerekmediğini öğrendim. Arthur'un ölümü sonrası özellikle sosyal medyada sevdiklerini kaybeden insanları kendi acıları ve kederlerini anlatıp acımızı paylaşmaya çalışmalarının bana ve aileme çok yararı oldu...”25. yılının kutlayan'sahnede devleşmek' tabirinin ne demek olduğunu herkese iliklerine kadar hissetiren bu 'acayip adam' Kanat Atkaya'nın harika tasviriyle 'bir ayinin' ortasında oğlunun yasını bizimle paylaştı bence...En azından ben öyle hissetim bütün konser boyunca.Kah kendisi seyircilerin arasına atladı, kah seyircileri sahneye çıkardı. Dokundu, hissetti, hissettirdi her duyguyu her notayı...Arthur için söylemek istediği binlerce şey varken tek bir kelime bile etmeye korktuğunu belirtenGeçen yıl The Guardian'a Arthur'un acısıyla nasıl baş ettiğini anlatırken başlangıçta bunu insanların gözleri önünde yaşamanın imkansız olduğunu düşündüğünü söylüyordu: “Saklanmayı düşündüm. Ancak yasımızı herkesle paylaşmak beni ve ailemi kurtardı.ve insanın hayatını tehdit ediyor. Eşim ve ben bunu anladık...”Konserlerinde dinleyicilerinin bir drama ortak olmasını değil ilham verici bir tecrübe yaşamalarını istedğini söylüyor: “Ben sahnede harika hissediyorum. İnsanların da bunu böyle hissetmelerini istiyorum...”Gümüşsuyu'ndan Taksim'e yürürken 5 yıldır cevabını aradığım soruya sonunda bir cevap bulduğumu hissediyordum.Şarkıların acayip şeyler olduğunu, bir anlam kazanmak için uzun yıllar sabırla beklediklerini söyleyen Nick Cave, konserin sonunda'i söylerken, ben az ötemde 5 yıllardır peşimi bırakmayan yasın gözlerinin içine bakıp kendi kendime “İnsan annesinin yasını nasıl tutar?”sorusuna cevabımı mırıldanıyordum: “Bu yastan kurtuluşum yok; o his hep içimde bir yerlerde olmaya devam edecek. Ben sadece üzerime çöken gökyüzünü biraz daha uzağa itmeye devam ediyorum...