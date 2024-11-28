Marilyn Manson eski sevgilisi Evan Rachel Wood'a açtığı iftira davasını geri çekti
Gotik rock müzisyeni Marilyn Manson, kendisini tacizle suçlayan eski sevgilisi Evan Rachel Wood'a açtığı hakaret davasını geri çekmeyi kabul etti
Ünlü şarkıcı Marilyn Manson, kendisini taciz ettiğini öne süren eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı iftira davasını geri çekmeyi kabul etti. 55 yaşındaki ABD'li müzisyen, Wood'a mahkeme masrafları için 327 bin dolar ödeyecek.
Marilyn Manson, 37 yaşındaki oyuncu Evan Rachel Wood'a, kendisini kamuya açık bir şekilde "tecavüzcü ve tacizci" olarak gösterdiğini, bunun müzik, TV ve film kariyerini raydan çıkaran kötü niyetli bir yalan olduğunu söyleyerek Mart 2022'de dava açmıştı. Wood'u ayrıca bir FBI ajanı kimliğine bürünmekle suçlamıştı.
Marilyn Manson aradan geçen 2,5 yıl sonra davayı geri çekme kararı aldı.
Gerçek adı Brian Warner olan gotik rock müzisyeniyle oyuncu Evan Rachel Wood, 2007'den 2010'a kadar ilişki yaşamıştı. İlişkiye başladıklarında Wood henüz 18 yaşındaydı.
Evan Rachel Wood, ilk kez 2021'de sosyal medyada Manson'dan tacizci diye bahsetmişti. Ardından Marilyn Manson, Wood'a hakaret davası açmıştı.
Rachel Wood daha önce tecavüze uğradığını ve defalarca istismar edildiğini Kongre Komitesi'ne (ABD'de bir yasama alt organizasyonu) söylemiş ancak o zaman Marilyn Manson'ın adını vermemişti.
Evan Rachel Wood'un avukatı Michael Kump; "Marilyn Manson, Evan Rachel Wood'a açtığı davayı geri çekti ve Wood'a avukatlık masrafları için yaklaşık 327 bin dolar ödemeyi kabul etti. Wood, istismarcısı olarak Manson'ın adını vermeden önce de istismar mağdurlarının haklarını uzun zamandır savunuyordu. Wood, mağdurların haklarını aramak ve ev içi şiddetteki zaman aşımını uzatma düzenlemesini desteklemek için Kongre ve California Eyaleti önünde ifade verdi" dedi.
2023'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Rachel Manson'ın Evan Marilyn Wood'a açtığı davanın büyük kısmını geçersiz kılmıştı.