"MANİPÜLASYONA UĞRADIM"

Evan Rachel Wood, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

İstismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson... İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım. İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım.