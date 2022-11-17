Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum!

Gerçek adı Brian Warner olan Manson, plak şirketi ve yetenek ajansı tarafından bırakıldığını ve Hollywood'daki sosyal ve iş toplantılarından dışlandığını açıkladı. Manson, turneye çıkamayacağını, kitabını çıkaramayacağını, yaptığı resimlerin değerinin düşürüldüğünü ve sanat sergilerinin süresiz olarak ertelendiğini de iddialarına ekledi.