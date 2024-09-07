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        Marilyn Monroe'nun eşyaları sergilenecek

        1962'de hayatını kaybeden Marilyn Monroe'nun 250'den fazla eşyası, İngiltere'de ilk kez sergilenecek. Monroe'nun aşk mektupları da sergide yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:26
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        20'nci yüzyılın ikonik kişilerinden Marilyn Monroe, 1962'de hayatını kaybetti.

        Aradan 62 yıl geçmesine rağmen ölüm nedenindeki sır aydınlatılamayan Marilyn Monroe, küresel çapta büyük bir popüler kültür figürü olmaya devam ediyor.

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        BBC'nin haberine göre; Marilyn Monroe'ya ait olan 250'den fazla eşya İngiltere'de ilk kez sergilenecek.

        ‘Marilyn - The Exhibition’ adlı sergide, aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak.

        Sergi, 18 Ekim'den itibaren Londra Arches London Bridge'de kapılarını açacak.

        Sergilenecek olan eşyalar, Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'in özel koleksiyonunda yer alıyor.

        Londra'daki film çekimlerinden hatıralar, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntüler ve prodüksiyon şirketine ait eşyalar serginin öne çıkan eşyalar arasında bulunuyor.

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        En ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçilere sunulacak. Böylece ziyaretçiler, Norma Jeane Mortenson olarak başlayan ve efsanevi bir sanatçı olarak tamamlanan hayatının izlerini takip etme imkânı bulacak.

        Serginin küratörü Stampfer, kişisel koleksiyonunun Londra'da sergilenecek olmasından memnun olduğunu belirterek; "1962'deki ölümünden sonra, eşyaları neredeyse kırk yıl boyunca bir zaman kapsülündeymiş gibi saklandı ve muhafaza edildi. Hayatı hakkında gerçek bir fikir sahibi olmamızı sağlayan bu eşsiz parçaları paylaşabilmek harika. Gerçek Marilyn Monroe'ya ve onun gerçek kimliğine yaklaşmamızı sağlıyor" dedi.

        Marilyn Monroe, Hollywood'un en iyi kadın oyuncularından bir olarak kabul edilirken 1940 ve 1950'lerde çektiği filmler, 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

        Marilyn Monroe, Playboy Dergisi'nin kapağında ve orta sayfası için modellik yapan ilk kişiydi. Bu, onu gerçek anlamda popüler kültürün yıldızlarından biri yaptı.

        Marilyn Monroe'nun özel hayatı, James Dougherty, Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile yaptığı 3 başarısız evlilik de dâhil olmak üzere, basın tarafından yakından takip edildi. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile yaşadığı sansasyonel aşk da büyük yankı uyandırdı.

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