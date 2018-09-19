UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Dinamo Zagreb'in İsviçreli forvet oyuncusu Mario Gavranovic, maç öncesi konuştu.

Hırvat basınına konuşan Mario Gavranovic, ''Sahaya çıkıp kazanmayı ümit ediyoruz. Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Bizim için çok zor bir maç olacak. Ama biz de kaliteli bir takımız. Umarım stadyumdan pozitif bir skorla ayrılırız. Fenerbahçe maçı için ayrı bir heyecanlanmam yok. Ama böyle maçlar oynamak güzel oluyor.'' ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Sporx'in haberine göre Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys'a elendiklerini hatırlatan Gavranovic, ''O maçı unuttuk bile. Arkamıza bakmak istemiyoruz. Hedeflerimiz var. Hem kulüp hem de taraftar için o hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz.'' dedi.

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