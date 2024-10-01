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        Haberler Dünya Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini resmen devraldı | Dış Haberler

        Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini resmen devraldı

        Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:27
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        Rutte, NATO Genel Sekreterliğini resmen devraldı
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        Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı.

        Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreterliğin Stoltenberg'den Rutte'ye devri için resmi tören düzenlendi.

        Törende konuşan Rutte, görevi kendisine emanet eden tüm müttefiklere teşekkür etti.

        Stoltenberg'e hitap eden Rutte, "Örnek bir Genel Sekreter oldunuz. Bugün NATO daha büyük, daha güçlü ve birleşik. Bu büyük ölçüde liderliğiniz sayesinde. Bir yandan halefiniz için çıtayı yükseltmiş oldunuz ancak diğer yandan sağlam bir İttifak devralmamı sağladınız." diye konuştu.

        "NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlamaya kararlıyım." diyen Rutte, önceliklerinin NATO'yu güçlü tutmak, kolektif savunmanın tüm tehditlere karşı etkili ve güvenilir kalmasını sağlamak, daha fazla savunma harcaması ve yatırımı yapmak, Ukrayna'ya desteği artırmak ve onu NATO'ya daha da yakınlaştırarak üye olması için çalışmak, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Asya-Pasifik gibi bölgelerde de aynı değerleri paylaşan ortaklarla işbirliğini geliştirmek olduğunu bildirdi.

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        Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmadan Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olamaz." ifadesini kullandı.

        Rutte, AB'yi NATO'nun "Benzersiz ve temel ortağı" olarak niteledi ve işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Koltuğunu devretti

        Stoltenberg de Rutte'nin Hollanda'da 4 koalisyon hükümetine liderlik ettiğini anımsatarak, "Uzlaşma sağlamayı bildiğinizi gösterdiniz. Bu NATO'da çok değer verilecek bir şey. Ancak aynı zamanda temel değerlerimizden ve ilkelerimizden taviz vermediğinizi de gösterdiniz." diye konuştu.

        Daha sonra Stoltenberg, koltuğunu Rutte'ye devretti.

        Stoltenberg personelle vedalaşmasının ardından uzun süre alkışlanarak karargahtan ayrıldı.

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        #Mark Rutte
        #Nato
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