Mark Wahlberg, yeni yılı Barbados'ta karşılamaya hazırlanıyor
'Köstebek', 'Dövüşçü' gibi önemli filmlerin yıldızı Mark Wahlberg, ailesiyle Barbados tatilinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, geçen yıl olduğu gibi yine, yeni yıla Karayip sahilinde girecek
Oyuncu Mark Wahlberg, Barbados plajında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Eşi Rhea Durham ile birlikte kumsalda vakit geçirirken görüntülenen 54 yaşındaki oyuncu, fit görünümüyle, tatile çıksa da spor yapmayı asla bırakmadığını kanıtladı.
Karayip güneşinin tadını çıkaran Mark Wahlberg, kaslı fiziğini gözler önüne serdi.
Kızları; Ella Rae ve Grace de jet ski yaparak eğlenirken objektiflere yansıdı.
Geçen yıl 2025'i Barbados'ta karşılayan Mark Wahlberg ile Rhea Durham, geleneği bozmayarak, 2026'yı da aynı yerde karşılamaya hazırlanıyor.