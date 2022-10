HABERTURK.COM

MARKA 2022 Tersane İstanbul’da 29-30 Eylül'de iki bini aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Yürekli Konferansları tarafından ‘Remastered’ temasıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye’den ve birçok ülkeden gelen, farklı disiplinlere mensup 70 konuşmacı yeni dünyanın kodlarına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenen fikir ve metotların ele alındığı çok sayıda seans düzenlendi.

MARKA 2022 sahnesi katılımcılarına sanal ve gerçek konferans deneyimini birlikte yaşatarak dünyada yaygın bir trend haline gelen ‘genişletilmiş deneyim’ kavramının da uygulayıcısı oldu.

GENÇ AKTİVİSTLERDEN İKLİM MANİFESTOSU

MARKA Konferansı’nın açılışında genç iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu, Seren Anaçoğlu ve Ela Naz Birdal, ‘Yeşil aklama’ yapan markalara karşı hazırladıkları ‘iklim manifestosu’nu açıkladı. Dünyanın ekolojik bir krizin başlangıcını yaşadığını, 2030’a kadar karbon salınımının azaltılmaması halinde daha fazla iklim krizi kaynaklı felaketle yüzleşileceğini belirten aktivistler etkinliğe katılan markaları çevre konusunda taahhütlerde bulunmaya davet etti.

'KARBON AYAK İYİ EN DÜK ETKİNLİK OLMAYI HEDEFLEDİK'

2018 yılında ‘Sıfır Atık Konferans Salonu’ uygulamasını başlatan MARKA Platformu, bu yıl karbon ayak izi en düşük iş etkinliği olmayı hedefledi.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Bu amaçla etkinliğin gerçekleştirildiği Tersane İstanbul’daki salonlarda herhangi bir iklimlendirme cihazı kurulmadı. Katılımcılarımız etkinlik alanına deniz yoluyla taşındı. MARKA 2022 resmi ağırlama partneri Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesindeki d.ream şefleri sürdürülebilir mutfak ilkeleri ve yerel ürünlerle hazırladığı lezzetleri MARKA 2022 katılımcılarına sundu. Servis malzemelerinin tamamı geri dönüştürülebilir ürünlerden seçildi. Etkinlik alanı ‘sıfır atık’ uygulamasına uygun şekilde tasarlandı” ifadelerini kullandı.

ALTINDERE'NİN NFT'LERİNİN GELİRİ TEGV’E BAĞIŞLANDI

MARKA 2022, dünyaca ünlü sanatçı Halil Altındere ile örnek kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attı. Çocuklarda çevre ve spor bilincini geliştirmek amacıyla ünlü atlet Ahmet Uysal’ın gerçekleştireceği ‘Dünya Maratonu Meydan Okuması’ koşusundan esinlenerek hazırlanan ve yazar Süreyya Evren tarafından kaleme alınan ‘Dünya İçin Koşan Adam’ adlı çocuk kitabı, konferans katılımcılarına ücretsizdağıtıldı.

Kitapta yer alan görseller, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi aracılığıyla cep telefonları üzerinden gerçek dünyaya da taşındı. Altındere’nin, kitap için hazırladığı 7 görselden oluşan videonun 5 NFT edisyonu da konferans öncesinde koleksiyonerlere tanıtım dosyasıyla sunuldu.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, başta NFT’lerin etkinlikte satılmasını planladıklarını, ancak koleksiyonerlerden gördükleri yoğun ilgi sebebiyle tüm edisyonların konferanstan önce satıldığını söyledi. Yürekli Şengör, satıştan elde edilen 450 bin TL’nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlandığını açıkladı.

MARKALAND'E NFT'YLE GİRİLECEK

Önümüzdeki dönemde MARKA Konferanslarını ‘MARKAland’ adını verdikleri Sanal Evren’de düzenlemeyi planlayan MARKA Platformu, MARKA 2022’nin açılışında katılımcılara, MARKAland’e giriş bileti olarak kullanılacak ücretsiz NFT’ler dağıttı. Etkinliğin açılışında her katılımcı için MetaMask uygulaması üzerinden kripto cüzdan oluşturuldu. Ardından ünlü sanatçı Hamza Kırbaş’ın imzasını taşıyan NFT’ler bu kripto cüzdanlara yüklendi. NFT’ler, Türkiye’deki blok zincir ekosisteminde yer alan bireyleri ve projeleri bir araya getiren ve gelişimlerini teşvik eden merkeziyetsiz otonom çatı yapı Layka DAO’nun destekleriyle hazırlandı.

Dünyaca ünlü sanatçı Halil Altındere’nin MARKA 2022 sergisi için özel ürettiği ve ilk kez MARKA Konferansı’nda sergilediği NFT eserleri konferans fuayesinde 6 metre yüksekliğinde dört dev ekranda sergilendi.

Küratörlüğünü In-Between Tasarım Platformu kurucuları Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk’ün, tasarımını ise Mimar ve Tasarımcı Melike Altınışık’ın yaptığı MARKA 2022 Konferansı Yapı Kredi World Deneyim Alanı ‘Gate’, insan ve doğa arasındaki sürekli dönüşüme günümüz teknolojilerini katarak etkileşimli deneyim alanı sundu.

HALDUN DOMEN'E USTALARIN USTASI ÖDÜLÜ

Konferansın 70’inci konuşmacısı 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Haldun Dormen oldu. Gelini, gazeteci Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde sahne alan 94 yaşındaki Dormen, “Gelişime ayak uydurmak için çaba göstermiyorum ama gençlerle çalıştığım için ister istemez oluyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Eskiden Frank Sinatra dinlediğini, şimdi ise Ceza da dinlemeye başladığını belirten Dormen, hayatın kendisini sürekli bir yerden bir yere götürdüğünü, ancak her zaman ne istediğini bilerek hareket ettiğinin altını çizdi. Dormen, “Tiyatrocu olarak doğdum, gösteri sanatlarının bir parçası oldum, hayatımı ona göre düzenledim, öyle başladım böyle de gidiyorum” diye konuştu.

Hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve istediği yere geldiğini de kaydeden Dormen, “Yaşlanmaya vaktim yok, tek hayalim insanlara, gençlere yardımcı olmak, ölümsüz birisi olup olmadığımı tarih yazacak” ifadelerini kullandı.

Oturumun sonunda Dormen’e meslek hayatında sergilediği başarılar ve Türk sanatına yaptığı katkılardan ötürü ‘Ustaların Ustası’ ödülü verildi. Ödülü takdim eden Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Benim için çok anlamlı bir an, son 21 yıldır düzenlediğimiz MARKA konferanslarının en anlamlı seansı. Remastered konseptli konferansımızın daha anlamlı bir kapanışı olamazdı. MARKA Platformu olarak ödül vermek konusunda çok seçiciyiz, konseptimizle varlığımızla çok iyi bütünleşmiş bir kişi olursa ödül veriyoruz. Bu nedenle Haldun Dormen’e, ‘Master of Remastered’a ‘Ustaların Ustası’ ödülünü veriyoruz” diye konuştu. Yürekli Şengör daha sonra Dormen’e özel tasarım ödülünü takdim etti.

TANER CEYLAN'IN REMASTERED ESERLERİ KANLICA'DA

Dünyaca ünlü sanatçı Taner Ceylan, gazeteci ve kültür sanat direktörü Aysun Öz’ün moderatörlüğünde katıldığı oturumda, ‘Aheste Çek Kürekleri Mehtab Uyanmasın’ adlı son sergisinin hazırlık sürecini anlattı.

Aysun Öz’ün ünlü Fransız yönetmen Milan Kundera’nın ‘Hepimiz unutmak için hızlanır, hatırlamak için yavaşlarız’ sözünü hatırlatması üzerine Ceylan, Kanlıca’da açtığı son sergisini ziyaret edecek olanları sessizliğe ve suskunluğa davet etti. Ceylan sergide İstanbul’un yeni keşfettiği sakin, suskun, gül bahçeli, dolunaylı halini eserlerine döktüğünü söyledi.

Son 15 yılda İstanbul’da hiç sergi açmadığını, buna karşın dünyanın değişik köşelerinde sergileri olduğunu vurgulayan Ceylan, “Bu sergiyle sanki hiç bu kadar ara vermemişim gibi geri döndüm. Üretimin kalitesi varlığınızı belirleyen bir durum, suskunluk her şeyden çok değerli, her anlamda susmak, panik olmamak, içinizdeki sevgiyi hakikati kaybetmemek çok değerli” diye konuştu.

Ceylan son olarak, konferansın ana teması ‘remastered’a atıfta bulunarak, son sergisindeki resimlerden bazılarının, eski resimlerinden aldığı ilhamla ortaya çıktığını söyledi.

‘GÜLDÜR GÜLDÜR 10 YAŞINDA’

Etkinliğin sabah bölümünde ‘Güldür Güldür’ programının yıldız isimleri, tiyatro oyuncusu Ali Sunal, oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay Kamal, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen ve BKM Yapımcısı Elif Yakarçelik’le birlikte sahne aldılar. Sunal, ‘vatanını, milletini seven, onunla dertlenen bir ekip olarak 10 senedir ayakta olduklarını’ söyledi. Sunal, “Derdimiz yanlış giden şeyler. Olaylara objektif bir şekilde yaklaşıyoruz” diye konuştu. Rutkay Kamal ise markalarının başarısının seyirciler olduğunu belirterek, ‘7’den 77’ye birbirinden farklı görüşlerin 10 yıldır kendilerini takip ettiğini’ söyledi.

'KADINLAR VE GENÇLERİN ÜLKEYİ DÖNÜŞTÜRME GÜCÜ VAR'

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır MARKA 2022’de gazeteci Murat Sabuncu’nun moderatörlüğünde katıldığı oturumda, 2023 Türkiyesi’ne ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Ağırdır, 2023’te toplumsal uzlaşmada mesafe alınacak bir yıl olacağını vurgularken, “Ortak hayatı birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Kadınların ve gençlerin bu ülkeyi dönüştürme gücü var. Bu ikisi gerçek sorunlara eğiliyor ve daha pozitif çözümler öneriyorlar” diye konuştu.

'KAGİDER MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK'

Etkinlikte gazeteci Elif Ergu Demiral’ın moderatörlüğünde, “Dünyada Kadın Girişimci Yükselişi: Türkiye Bunun Neresinde?” başlıklı oturumda sahne alan Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, dernek olarak 20’nci yıldönümlerinde, kadınların ekonomiye katılımı ve girişimciliği için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Hala mücadele ettikleri çok şey olduğunu dile getiren Erdem, 20 yıl önce yüzde 4 olan kadın girişimci oranının günümüzde yüzde 14’e yükseldiğini vurguladı. Erdem, ‘KAGİDER’in var oldukça fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarını ve mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

KIZ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ HPV AŞISI İÇİN SAHNE ALDILAR

Gazeteci Ayşe Arman’ın kızı dansçı Alya Dormen, Pi Kadın Kanserleri Derneği ile yürüttüğü ‘Bize İyi Gelecek’ adlı ücretsiz HPV aşı kampanyası kapsamında MARKA 2022’de şarkıcı Gökçe ile sahne aldı. Oturumun girişinde kadınları rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının önemine değinen Dormen, kampanya kapsamında 1 yıl boyunca çocuklarla dans atölyeleri düzenleyeceğini, bu sürede toplanan bağışlarla 500 aşı bağışı planladıklarını söyledi.

GENÇ SPORCULAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

MARKA 2022’de sahne alan isimler arasında, uluslararası yarışmalarda çok sayıda altın madalyası bulunan milli yüzücü Merve Tuncel ve Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı da yer aldı. Dünya ve Avrupa gençler yüzme şampiyonalarında altın madalya kazanan ve çok sayıda rekoru olan Tuncel, “azim, disiplin, dünya şampiyonluğu” başlıklı oturumda kariyerini ve imza attığı başarıların sırrını katılımcılarla paylaştı. Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu’nun moderatörlüğünde sahne alan 24 yaşındaki milli sporcu Cem Bölükbaşı da küçük yaşta başlayan yarış macerasını anlattı.

Konferansın öğlen bölümünde sahne alan Kreatif Direktör, Tasarım Danışmanı & Editör Tony Chambers ve Brand New World’ün Marka ve Tasarım Gurusu Jovan Jelovac ‘Tasarımın Liderlerinden Hi-Fi (Yüksek Sadakat) Yorumu’ adlı oturumda, Financial Times gazetesinin Seyahat Editörü Tom Robbins’in ise, gazeteci Çağdaş Ertuna’nun modaretörlüğünde ‘Pandemi Sonrası Seyahat Endüstrisinde Kritik Dönemeç’ başlıklı oturumda katılımcılarla bir araya geldiler.

KİMLER SAHNE ALDI?

MARKA 2022’nin ilk gününde EKOS.ai Kurucu ve CEO’su Melis Dural, Deloitte Digital ABD, Metaverse Bölümü Üst Düzey Yöneticisi Eren Aksu, Layka DAO Kurucusu Vidal Arditi, Mint Environment Kurucusu, Psikolog Dr. Tom Cotton, Next Akademi Başkanı Levent Erden, ORLEBAR BROWN Kurucusu ve Kreatif Direktörü Adam Brown, sanatçı Halil Altındere ve yazar Özgür Mumcu, SEPHORA, LVMH CMO’su Ayça Kaya, Yapı Kredi İletişim Müdürü Arda Öztaşkın, MMA Melike Altınışık Architects mimar ve tasarımcısı Melike Altınışık, IN-BETWEEN Tasarım Platformu kurucuları Dilek Öztürk ve Bilgen Coşkun, PRWeek EMEA Genel Yayın Yönetmeni Danny Rogers, Doğuş Hospitality & Retail Pazarlama ve Deneyim Müdürü Pınar Bilgiç Uzun, Argos in Cappadocia Otel Müdürü Deniz Karkın, Nahita Cappadocia Danışman Şefi Ömür Akkor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Güler, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, gazeteci ve yazar Elif Ergu Demiral, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Müdürü Nilay Tatlısöz, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, Psikiyatri Profesörü Mehmet Sungur, MUDO CEO’su Ömer Tailoğlu, DM Stil Kurucusu Derin Mermerci, gazeteci Songül Hatısaru, içerik üreticisi Rachel Araz Kirepsi, gazeteci& yazar ve marka stratejisti Seda Domaniç, Moeva kurucu ortakları Burcu Tanman, Yağmur Zırh ve Damla Zırh, gazeteci Songül Hatısaru, oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oyuncu ve programcı İbrahim Selim ile DJ Serkan Yuluk sahne aldı.

MARKA 2022’nin ikinci ve son gününde ise; dönüşüm koçu Gosia Gorna, MAYA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cem Özsüer ve MAYA Vakfı Klinik Direktörü Gizem Konuş, Olimpik Milli Yüzücü Merve Tuncel, gazeteci Elif Ergu Demiral, Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi & Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu & GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, gazeteci Çağdaş Ertuna, EEA- Energy & Environment Alliance Kurucusu ve Başkanı Ufi İbrahim, tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sunal, oyuncu Doğa Rutkay Kamal, BKM Yapımcısı Elif Yakarçelik, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İsmen, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, gazeteci Murat Sabuncu, MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su & MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteoğlu, SERENA UZİYEL Kreatif Direktörü Serena Uziyel, Kreatif Direktör & Tasarım Danışmanı & Editör & TC&Friends Kreatif Ajans Kurucusu Tony Chambers, Brand New World AG Marka ve Tasarım Gurusu & Kurucu Ortağı Jovan Jevolac, Financial Times Seyahat Editörü Tom Robbins, gazeteci Çağdaş Ertuna, Kantar Insights Türkiye Genel Müdürü Hande Beceren, besteci ve müzik yapımcısı Mert Tünay, GOD BLESS THE COW Kurucusu Bennu Gerede, gazeteci Songül Hatısaru, İZ İletişim Ajans Başkanı Nedim Özkan, Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş, İletişim Danışmanı & Fasilitatör & Trend Analisti Ahmet Akın, ADCO Kurucu Ortağı Figen Adıgüzel Mays, müzisyen ve kültürel program yapımcısı Ayhan Sicimoğlu, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı, sunucu & yazar – Wellness & Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, sanatçı Taner Ceylan, gazeteci & kültür sanat direktörü Aysun Öz, Türk Tiyatrosunun Duayeni Haldun Dormen, gazeteci Ayşe Arman ve DJ Serkan Yuluk sahne aldı.