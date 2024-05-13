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        Rusya: Belgorod kentine Ukrayna saldırısında 12 kişi öldü

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 00:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:44
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        Rusya'nın Belgorod kentine Ukrayna saldırısı: 12 ölü
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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik "terör" saldırısı düzenlediği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırının "Toçka-U" füze sistemi ile "Vampir" ve "Olha" çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kentindeki bir bina hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

        Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, füze parçalarının düşmesi sonucu 10 katlı binadaki 16 dairenin yıkıldığını ve 20 kişinin yaralandığını belirtti.

        12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Enkazda 12 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.

        Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, olay yerine ek sağlık uzmanı gönderme talimatı verdiğini açıkladı. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

        PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgorod kentindeki durumla ilgili bilgilendirdiği, Putin'in gerekli talimatları verdiğini aktararak, "Kiev yönetimi barbarca füze saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı arkasında Kiev yönetimi ile Batı'nın olduğunu belirtti.

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