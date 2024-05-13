Rusya: Belgorod kentine Ukrayna saldırısında 12 kişi öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik "terör" saldırısı düzenlediği belirtildi.

AA'nın haberine göre; saldırının "Toçka-U" füze sistemi ile "Vampir" ve "Olha" çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kentindeki bir bina hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, füze parçalarının düşmesi sonucu 10 katlı binadaki 16 dairenin yıkıldığını ve 20 kişinin yaralandığını belirtti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Enkazda 12 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, olay yerine ek sağlık uzmanı gönderme talimatı verdiğini açıkladı. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.