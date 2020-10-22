Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi.

DHA'nın haberine göre Markar Esayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan, kardeşi Sima Eseyan ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve basın dünyasından isimlerin de katıldığı törenle, toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için kiliseye geldi.

Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi. Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi.