İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek. 4,5 gün resmi tatil olan Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...