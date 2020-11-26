Marketler saat kaçta açılıyor? Merak konusu oldu. Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle yeni tedbirler alındı. İçişleri Başkanlığı 81 ile gönderdiği genelgede marketlerin çalışma saatlerinde yapılan değişikliği de bildirdi. İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.