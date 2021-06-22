Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi 0:00 / 0:00

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

AA'nın haberine göre, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.