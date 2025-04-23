Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde deprem İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Korkutan deprem kameralara böyle yansıdı
Giriş: 23.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:37
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Marmara depremi kameralara böyle yansıdı...
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