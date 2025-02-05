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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Marmara Forum'un satış iddialarına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Marmara Forum'un satış iddialarına yalanlama

        Marmara Forum AVM'nin satılacağına yönelik iddialara ilişkin avukat İsmail Serkan Yelgen, açıklama yaptı. Yelgen açıklamada "Geldiğimiz aşamada satışa yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Yelgin, AVM'nin ortaklık yapısı ile ilgili bir değişiklik olmadığını sermayesinin de daha güçlü konuma geldiğini de söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:28
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        Marmara Forum'un satış iddialarına yalanlama
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        Bakırköy'deki AVM'nin 135 bin kiralanabilir alanın olduğu ve 300 mağazaya ev sahipliği yaptığını belirten Yelgin “Bazı haber siteleri ve çeşitli platformlarda Marmara Forum AVM'nin satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakta olup gelinen aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuki süreç devam ediyor. Marmara Forum AVM'nin hakim hissedarı halen Gezer Ailesi. Şu aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

        "BORÇ TASFİYELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK DURUMDA"

        Bankalarla yapılan borç tasfiyesi süreci tamamlanmadan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Yelgin “Şirketlerin halihazırdaki ortaklık yapısı ile borç tasfiyelerini gerçekleştirecek durumda" diye konuştu.

        Yelgin açıklamanın devamında "Şirketin ortaklık yapısında değişikliğe gidildiğine dair yapılan asılsız haberlere itibar edilmemeli. Hukuki sürecin sağlıklı şekilde devamı açısından şirketimizce bu konuda bir açıklama yapılmadan çıkan haberlere itibar edilmemesi kamuoyundan rica olunur" dedi.

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