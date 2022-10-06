UEFA için sefer saatleri uzatıldı!

4 SEFER DAHA İLAVE EDİLDİ

Marmaray'da bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe – AEK Larnaca maçı sebebiyle ek sefer düzenlenecek. Saat 22:00’de başlayacak maç için Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört sefer daha ilave edildi.