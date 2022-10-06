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UEFA için sefer saatleri uzatıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı için Marmaray ek seferler konulduğunu duyuruldu.

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  • Marmaray bu akşam kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı için Marmaray ek seferler konulduğunu Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabında duyuruldu. İşte Marmaray saatleri...
  • Marmaray bu akşam kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri

    4 SEFER DAHA İLAVE EDİLDİ

    Marmaray'da bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe – AEK Larnaca maçı sebebiyle ek sefer düzenlenecek. Saat 22:00’de başlayacak maç için Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört sefer daha ilave edildi.

     
  • Marmaray bu akşam kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri

    TCDD'nin duyurusuna göre Halkalı'dan saat 23:18, 23:28, 23:58 ve 00:30'da 4 tren, saat 23:05, 23:20, 23:35 ve 23:50'de de Gebze'den 4 ilave tren kalkacak.
  • Marmaray bu akşam kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri

    MARMARAY ÜCRETİ NE?

    Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı. Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.
  • Marmaray bu akşam kaça kadar açık? Marmaray çalışma saatleri

    İşte Marmaray 6 Ekim sefer saatleri...

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