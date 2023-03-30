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Haberler Gündem Trafik Marmaray Çalışma Saatleri 2023: Marmaray (Halkalı-Gebze Banliyö Treni) İlk ve Son Sefer Saatleri
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Marmaray çalışma (sefer) saatleri: Marmaray (Halkalı-Gebze banliyö treni) ilk ve son sefer saatleri

İstanbul’un geniş ulaşım ağının bir parçası olan Marmaray, her gün binlerce insanı hızlı ve güvenli bir şekilde taşımaya devam ediyor. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlayan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçen Marmaray, toplam 43 duraktan oluşmaktadır.

Marmaray Çalışma Saatleri 2023: Marmaray (Halkalı-Gebze Banliyö Treni) İlk ve Son Sefer Saatleri
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Marmaray’ın durak sayısı fazla olsa da iki yaka arasında en hızlı ulaşımı sağlar. Özellikle sabah işe gidiş saatleri ve akşam işten dönüş saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanır. Diğer saatlerde ise stabil yoğunluğunu korur. Marmaray sefer saatleri, bu ulaşım aracını kullanan kişiler tarafından oldukça merak edilir.

Marmaray çalışma saatleri 2023, geçmiş diğer yıllara göre aynı saat aralığında hizmet verir. Çalışma saatleri belli dönemlerde güncellenir. Resmî tatillerde ise açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Peki Marmaray ilk sefer saat kaçta? Marmaray son sefer saat kaçta? Cumartesi ve pazar günü kaça kadar çalışıyor? Marmaray treni kaç dakikada bir geliyor? İşte Marmaray hakkında en çok merak edilen soruların cevapları…

Marmaray Çalışma Saatleri 2023

İstanbul, ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olduğu için günlük trafik sorunu yaşanmaktadır. Trafikte vakit kaybetmek istemeyenlerin tercih ettiği ilk ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, hızlı ve güvenli yolculuk yapılmasına olanak sağlar. Marmaray çalışma saatleri 2023, pek çok vatandaş tarafından internette aranmaktadır. Gebze-Halkalı arasında hizmet veren Marmaray, dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahiptir. Marmaray’ın bayram ve resmî tatillerde sefer saatleri de dahil olmak üzere günlük sefer saatleri detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Ayrıca kaç dakikada bir geldiği ve hafta sonu kaça kadar hizmet verdiği de geniş bir kitle tarafından merak edilir. Marmaray sefer saatleri hakkındaki detaylı bilgiler içeriğimizin devamında…

Marmaray İlk Sefer Saat Kaçta?

Avrupa Yakası’ndaki Halkalı’dan Anadolu Yakası’nda bulunan Gebze’ye kadar geniş bir ulaşım ağına sahip olan Marmaray’ın ilk sefer saati, ilk ve son duraklara göre değişiklik gösterir. Günün büyük bir bölümünde hizmete açık olan Marmaray’ın ilk sefer saatleri ise şöyledir:

  • Halkalı İlk Sefer: 05.58
  • Gebze İlk Sefer: 06.05

Marmaray Son Sefer Saat Kaçta?

Marmaray son sefer saat kaçta?” sorusu, günün büyük bir bölümünü dışarda geçirmek isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Marmaray’ın ilk ve son duraklara göre son sefer saati ise şöyledir:

  • Halkalı Son Sefer: 22.58
  • Gebze Son Sefer: 22.50

Marmaray Cumartesi Kaça Kadar Çalışıyor?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmaray çalışma saatleri 2023 değişmektedir.

  • Gebze’den kalkan son sefer saati 01.20’dir.
  • Halkalı’dan kalkan son sefer saati 01.28’dir.

22.50 seferinden sonra yapılan seferler, her yarım saatte bir kalkmaktadır.

Marmaray Pazar Günü Kaça Kadar Çalışıyor?

Marmaray cumartesi günü olduğu gibi pazar günleri de aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Şöyle ki; cuma, cumartesi ve pazar günleri, 01.28’e kadar ulaşım mümkündür ancak bulunduğunuz kalkış noktasına göre sefer saatlerini Marmaray’ın resmî internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Marmaray’ın Bayram ve Resmî Tatillerde Sefer Saatleri

Marmaray’ın bayram ve resmî tatillerde sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilmektedir. Bu dönemlerde en güncel bilgileri Marmaray’ın resmî web sitesinde bulabilirsiniz.

Marmaray Treni Kaç Dakikada Bir Geliyor?

Halkalı-Gebze arasında yer alan tüm duraklara kaç dakikada bir geldiği, durağın bir önceki ve bir sonraki duraklara olan mesafesine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak her 2-3 dakikada bir geldiğini söyleyebiliriz. Her 15 dakikada bir ise Halkalı-Gebze arasında sefer düzenlenir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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