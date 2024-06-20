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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da kavga: 10 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Marmaray'da kavga: 10 kişi yakalandı

        İstanbul Üsküdar'da, Marmaray treninde kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:48
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        Marmaray'da kavga: 10 kişi yakalandı
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        İstanbul Marmaray'da iddiaya göre öpüşen çifte bir yolcunun "yanımda ailem var" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

        Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına döndü. Kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı.

        Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kavga sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.

        Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

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        #Marmaray
        #istanbul
        #kavga
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