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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla Marmaris'te kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Marmaris'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:03
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        Marmaris'te kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yat Limanı'nda gece saatlerinde M.A., T.T. ve İ.A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda diğer 2 kişiyi silahla vuran M.A. başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, M.A. ve T.T.'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralı İ.A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeler polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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