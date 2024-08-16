Marmaris'te pazar yerinde serinleten hizmet

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, sıcaklar nedeniyle ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinde hem satış hem de alışveriş yapmanın zor olduğunu belirten esnaf ve vatandaşların talepleri üzerine serinletme sistemi kuruldu.

Fen İşleri ve Destek İşleri müdürlüklerinin çalışmasıyla pazarın tavanına 600 metre boyunca hat çekilerek su püskürtme sistemi işler hale getirildi. Bu hatlardan belirli aralıklarla soğuk su buharı püskürtülürken iç kesimlere de 34 adet büyük vantilatör yerleştirildi.

Pazar denetimleri sırasında bu talebi sıkça aldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın taleplerine duyarlı olduklarını belirterek, "Pazarcı esnafımız ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın talebi üzerine böyle bir sistem kurduk. Böylelikle pazar yerinin daha serin olmasını sağlıyoruz" dedi.