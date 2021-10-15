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Marmaris'te Phoneix Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde başlatılan yeni nesil arkeolojik yüzey araştırmasının ilk yılı tamamlandı

Marmaris'te Phoneix Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak
AA

Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Taşlıca Mahallesi'ndeki antik kentte kazı çalışmalarının başlaması için, Pennsylvania Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asil Yaman'ın başkanlığında eylül ve ekim aylarında yürütülen araştırmalar gelecek yıl da devam edecek.​​​​​​​

AA'nın haberine göre Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Phoenix'teki arkeolojik çalışmaların ilk yılında kentin akropolü olan Hisartepe, Nekropol ve kutsal alanlarına odaklanıldığını söyledi.

Kentin üç boyutlu haritaları çıkarılarak mimari belgeleme çalışmalarının tamamlandığını anlatan Yaman, "Kentin Athena, Zeus ve Dionysos gibi daha önceden yeri bilinmeyen kutsal alanlarının tespiti kolaylaştı. Phoenix'te sürdürülen yüzey araştırmaları süresince yalnızca antik dönem kültür varlıklarına değil, aynı zamanda bölgenin Orta Çağ ve Osmanlı dönemine de odaklandık." dedi.

Bölgede 13. yüzyılda hüküm süren Menteşe Beyliği ile Osmanlı dönemine dair veriler elde ettiklerini belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Yöre halkının modern Taşlıca köyü öncesinde, Sindili Ovası'nda Aşağı ve Yukarı Fenaket köylerinde yaşadıklarını tespit ettik. Çok sayıda konut, mezar, eski cami ve imaret gibi farklı nitelikte yapılar bulduk. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek çalışmaların bölgenin Türk dönemini aydınlatmasını hedefliyoruz."

Yaman, Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında, yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımları amacıyla, Söğüt ve Taşlıca köylerindeki çocuklara yönelik yaratıcı drama ve kültürel miras eğitimleri de verdiklerini aktardı.

PHOENIX ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Saha çalışmaları boyunca Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'nin (PAAM) altyapısının tamamlandığına dikkati çeken Yaman, "Projenin önümüzdeki süreçte devam edecek çalışmalarının yürütüleceği bu merkez, yeni nesil arkeoloji çalışmaları için de emsal olacak. Tarihin geçmişte kalan pek çok yönünü tekrar hayata geçirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan da antik kentteki arkeolojik çalışmaların devam etmesinin Marmaris'in kültür ve tarihine ışık tutması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İlçe sınırları içinde yer alan antik kentlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Ayhan, "Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve her dönemin en önemli liman kentlerinden biri olan Marmaris'in kültürel mirasına sahip çıkma adına arkeolojik ve tarihi projelerin her zaman destekçisiyiz. Phoneix Antik Kenti, diğer antik kentlerimiz gibi giderek artan öneme kavuşacak. Önümüzdeki yıllarda antik kentler arasında bir kültür rotası oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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