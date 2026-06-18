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        Haberler Gündem Çevre Marmaris’te orman yangını! | Son dakika haberleri

        Marmaris’te yıldırım kaynaklı orman yangını

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yanına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Marmaris'te orman yangını!

        Marmaris'teki yangın, Karacasöğüt Mahallesi yakınlarında Tuzla Mevkii Löngöz Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Kara ekiplerinin çalışmalarına hava araçları da destek verirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürüyor.

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