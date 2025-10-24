Habertürk
        Marshall Boya'nın Genel Müdürü Özgür Orçunus oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Marshall Boya’nın Genel Müdürü Özgür Orçunus oldu

        Marshall Boya'nın yeni genel müdürü Özgür Orçunus oldu. 2015'ten bu yana Marshall Boya Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini icra eden Orçunus, Marshall Boya'nın Türkiye'deki operasyonlarına liderlik edecek.  

        Giriş: 24.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:58
        Marshall Boya'ya yeni genel müdür
        Marshall Boya, yeni bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu. Marshall Boya Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Marshall Boya ve Vernik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Özgür Orçunus, şirketin yeni Genel Müdürü oldu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni görevine 1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olan Özgür Orçunus, Marshall Boya’nın Türkiye’deki operasyonlarına liderlik ederken, sürdürülebilir büyüme stratejileri, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve yenilikçi ürün geliştirme vizyonunu daha da ileriye taşımakla sorumlu olacak.

        Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü mezunu olan Orçunus, aynı üniversitede Finansman ve Muhasebe alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından University of Houston’da İşletme (MBA) yüksek lisansını yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

        Marshall Boya’ya katılmadan önce Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde ve uluslararası markalarda pazarlama ve satış alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Özgür Orçunus, 2020 yılından bu yana Marshall Boya ve Vernik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor.

