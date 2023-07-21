Marsilya, Aubameyang'ı kadrosuna kattı
Fransız ekibi Marsilya, Chelsea'den Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.
Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.
34 yaşındaki santrfor geride kalan sezonda Chelsea formasını 21 resmi maçta giydi. Pierre-Emerick Aubameyang bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti. Gabonlu santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.