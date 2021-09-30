Takımına olan inancını her fırsatta dile getiren teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda oyuncularını zorlu maç öncesi motive etmeye çalışıyor. Fransız ekibinin etkili yönlerine dikkat çeken Terim'in, "Her geçen gün oyununu geliştirmeye çalışan bir takımız. Taraftarlarımız bunu ligde henüz tam olarak göremese de Lazio karşısında gördü. İyi oynadığımız maçı bir şans golüyle kazandık ama galibiyeti hak eden taraf da bizdik. Marsilya önünde de zaferi hak ettiğinizi gösterin ve Lazio galibiyetini taçlandırın" sözleriyle takımına moral verdiği öğrenildi.