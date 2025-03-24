Ekonomide gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon oranları, milyonlarca kişinin gelir artışından kiralara, faiz politikalarından piyasa hareketlerine kadar geniş bir çerçevede etkili olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öne çıkan tahminler, olası senaryolar hakkında ipuçları verirken, piyasalar da bu kritik verinin ışığında yön arıyor. Ekonomi yönetimi ve vatandaşlar için büyük önem taşıyan Mart enflasyonu öncesinde beklentiler nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…