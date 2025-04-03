Mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın üçüncü enflasyon verisi ile Nisan ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK’ten gelecek son dakika açıklamasında. Peki, TÜİK Mart enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…