Mart ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Mart ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçti. Yılın üçüncü enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli zammı için üç aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki, TÜİK Mart enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Mart ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…
Mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın üçüncü enflasyon verisi ile Nisan ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK’ten gelecek son dakika açıklamasında. Peki, TÜİK Mart enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
MART AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.
ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.