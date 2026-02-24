Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Mart temettü ödemeleri kesinleşti! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri ile Mart ayında hangi firmalar kar payı verecek?

        Mart temettü ödemeleri kesinleşti! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        Mart ayına ilişkin temettü takvimi netleşti. Toplamda 6 şirket, 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödeme tarihleri açıklanırken, dağıtılacak kâr paylarının şirket ve temettü oranına göre 3 TL ile 19 TL arasında değiştiği görülüyor. İşte, 2026 Mart temettü takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 16:40 Güncelleme:
        1
        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
