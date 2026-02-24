Mart temettü ödemeleri kesinleşti! 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme tarihleri
Mart ayına ilişkin temettü takvimi netleşti. Toplamda 6 şirket, 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödeme tarihleri açıklanırken, dağıtılacak kâr paylarının şirket ve temettü oranına göre 3 TL ile 19 TL arasında değiştiği görülüyor. İşte, 2026 Mart temettü takvimi…
Giriş: 24.02.2026 - 16:40 Güncelleme:
1
2
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
3
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
4
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
5
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
6
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026