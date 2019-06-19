Marta tarih yazıyor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gözler Brezilyalı Marta Vieira Da Silva'da...

5'inci kez organizasyona katılan tecrübeli oyuncu, turnuvadaki gol rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Marta, C Grubunda Brezilya'nın İtalya'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golünü kaydetti. Brezilyalı oyuncu, Avustralya karşısında da bir gol sevinci yaşamıştı.

Böylece katıldığı 5 Dünya Kupası'nda ülkesi adına 17 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, rekorunu geliştirdi. Brezilya Milli Takımı ile 145 maça çıkan deneyimli oyuncu, 112 kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı Marta, Dünya Kupalarında 17. golünü atarak erkek ve kadın futbolcular arasında zirveye yerleşti.

1) Marta - Brezilya 17

2) Miroslav Klose - Almanya 16

3) Ronaldo - Brezilya 15