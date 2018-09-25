Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel, Hırvatistan'daki deplasmanda sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Zagreb karşısında 4 gol yenmesi sonrasında yeni transfer Diego Reyes ile Roman Neustadter'in uyumu kafaları karıştırırken Martin Skrtel'in eksikliği hissedildi. Skrtel, Beşiktaş derbisi sonrasında durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel sakatlığının tedavi sürecini oldukça dikkatli ve süratli bir şekilde ilerletmeye çabalıyor. Slovak oyuncu Beşiktaş maçı sonrasında sakatlığının tedavi aşamasında olduğunu ifade ederken, "İnşallah Çaykur Rizespor maçında oynarım" diyerek takıma dönüş isteğini ortaya koydu.

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