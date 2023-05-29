Martyna Czyrnianska, Eczacıbaşı Dynavit’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Martyna Czyrnianska, Eczacıbaşı Dynavit’te

Eczacıbaşı Dynavit, Polonyalı pasör çaprazı Martyna Czyrnianska’yı renklerine bağladı

Martyna Czyrnianska, Eczacıbaşı Dynavit’te
İHA

Eczacıbaşı Dynavit, 2003 doğumlu pasör çaprazı Polonyalı Martyna Czyrnianska’yı kadrosuna kattı. Transfere ilişkin görüşlerini aktaran Czyrnianska, “Bu büyük aileye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak olmak benim için gurur verici. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum” dedi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da, “Önümüzdeki sezon için Polonya Milli Takımı’nın genç yeteneklerinden Martyna Czyrnianska ile anlaştık. Martyna, genç yaşında milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda kendini daha da geliştirerek önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Genç voleybolcu, kariyeri boyunca SMS PZPS Szcyrk, Elite Volley Krakow, Energa MKS SMS Kalisz, Grupa Azoty Chemik Police takımlarında oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
VOLEYBOL Sultanlar'ın kadrosu açıklandı
Filenin Efeleri'nden harika başlangıç
VOLEYBOL Filenin Efeleri'nden harika başlangıç
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
VOLEYBOL Halkbank'ta Slobodan Kovac dönemi
Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars’ın yeni başantrenörü oldu
VOLEYBOL Zoran Terzic'in yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı
VOLEYBOL Bahar Toksoy Guidetti, Beşiktaş Ceylan'da!
Voleybolda milli takımlar için sezon açılış töreni yapıldı
VOLEYBOL Milli sezon açılış töreni yapıldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
VOLEYBOL Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı
Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!
VOLEYBOL Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!
Giovanni Guidetti: Bu takım harika oyunculardan ve harika insanlardan oluşuyor
VOLEYBOL "Takım harika insanlardan oluşuyor"
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
VOLEYBOL Şampiyonlar basınla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.