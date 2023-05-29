Martyna Czyrnianska, Eczacıbaşı Dynavit’te

İHA

Eczacıbaşı Dynavit, 2003 doğumlu pasör çaprazı Polonyalı Martyna Czyrnianska’yı kadrosuna kattı. Transfere ilişkin görüşlerini aktaran Czyrnianska, “Bu büyük aileye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak olmak benim için gurur verici. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum” dedi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da, “Önümüzdeki sezon için Polonya Milli Takımı’nın genç yeteneklerinden Martyna Czyrnianska ile anlaştık. Martyna, genç yaşında milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda kendini daha da geliştirerek önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Genç voleybolcu, kariyeri boyunca SMS PZPS Szcyrk, Elite Volley Krakow, Energa MKS SMS Kalisz, Grupa Azoty Chemik Police takımlarında oynadı.