Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Bana çok zor bir görev gibi gelmedi
'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılan usta oyuncu Harrison Ford, son rolündeki performansıyla ilgili konuşurken, "Bana çok zor bir görev gibi gelmedi. Ofiste herhangi bir gün gibiydi" dedi
'Star Wars'daki Han Solo ve Indiana Jones karakterleri hafızalara kazınan Hollywood'un usta ismi Harrison Ford, Marvel Sinematik Evreni'ne girdi.
82 yaşındaki oyuncu, 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'da Red Hulk olarak bilinen Thaddeus Thunderbolt Ross karakterini canlandırdı.
Marvel'a girişiyle ilgili konuşan Ford, son rolündeki performansıyla ilgili pek kaygı duymadığını ifade etti. Marvel çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyleyen Ford, "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" şeklinde konuştu.
Ford, Thaddeus Thunderbolt Ross rolünü, 2022'de hayatını kaybeden William Hurt'ten devraldı. Hurt, bu rolü 2008'le 2021 arasında birçok filmde canlandırmıştı.
Hayatını kaybetmiş yıldızın yerine geçmekten biraz endişe duyduğunu itiraf eden Ford, "İzleyiciler başkalarının bunu yaptığını gördükten sonra karakteri canlandırmanın doğru yolunu bulmaya azimliydim. Marvel Evreni'ne yalnızca biraz aşinayım, ben başka bir evrende yaşıyorum ama iyi vakit geçiriyor gibi görünen harika oyuncuların yer aldığı bir dizi Marvel filmi izledim. Ben de 'Peki, ben neden olmayayım?' diye düşündüm" ifadesini kullandı.
Ford, yakın zaman önce Marvel rollerinden aktif bir şekilde kaçınan oyunculara tavsiye vermiş, "Yerimizde sayıp değişime dair üzüntü duyarak bunun bir parçası olmazsak aptallık ederiz" demişti.
Harrison Ford'lu 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' filmi, 14 Şubat 2025'te sinemalarda olacak.