Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Bana çok zor bir görev gibi gelmedi - magazin haberleri

        Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Bana çok zor bir görev gibi gelmedi

        'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılan usta oyuncu Harrison Ford, son rolündeki performansıyla ilgili konuşurken, "Bana çok zor bir görev gibi gelmedi. Ofiste herhangi bir gün gibiydi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Star Wars'daki Han Solo ve Indiana Jones karakterleri hafızalara kazınan Hollywood'un usta ismi Harrison Ford, Marvel Sinematik Evreni'ne girdi.

        82 yaşındaki oyuncu, 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'da Red Hulk olarak bilinen Thaddeus Thunderbolt Ross karakterini canlandırdı.

        2

        Marvel'a girişiyle ilgili konuşan Ford, son rolündeki performansıyla ilgili pek kaygı duymadığını ifade etti. Marvel çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyleyen Ford, "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" şeklinde konuştu.

        3

        Ford, Thaddeus Thunderbolt Ross rolünü, 2022'de hayatını kaybeden William Hurt'ten devraldı. Hurt, bu rolü 2008'le 2021 arasında birçok filmde canlandırmıştı.

        4

        Hayatını kaybetmiş yıldızın yerine geçmekten biraz endişe duyduğunu itiraf eden Ford, "İzleyiciler başkalarının bunu yaptığını gördükten sonra karakteri canlandırmanın doğru yolunu bulmaya azimliydim. Marvel Evreni'ne yalnızca biraz aşinayım, ben başka bir evrende yaşıyorum ama iyi vakit geçiriyor gibi görünen harika oyuncuların yer aldığı bir dizi Marvel filmi izledim. Ben de 'Peki, ben neden olmayayım?' diye düşündüm" ifadesini kullandı.

        5

        Ford, yakın zaman önce Marvel rollerinden aktif bir şekilde kaçınan oyunculara tavsiye vermiş, "Yerimizde sayıp değişime dair üzüntü duyarak bunun bir parçası olmazsak aptallık ederiz" demişti.

        6

        Harrison Ford'lu 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' filmi, 14 Şubat 2025'te sinemalarda olacak.

        #Harrison Ford
        #Marvel
        #Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı