Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Maş fasulye salatası tarifi, nasıl yapılır?

Et ve tavuk yemeklerinin yanına tercih edilecek en özel salatalardan biri olan maş fasulye salatası, tek başına diyet listelerinde de kendine yer buluyor. Peki maş fasulye salatası tarifi nedir? Maş fasulye salatası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Maş fasulye salatası tarifi, nasıl yapılır?

Et ve tavuk yemeklerinizin yanına çok yakışacak değişik bir tarif maş fasulye salatası. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Ayrıca bu salata çalışanların, ofisinde yemek için de güzel bir alternatif. Hazırlayın salatanızı ve öğlen yemeğinizi düşünmeyin. Bu her saate yakışan salatayı çok seveceksiniz. Ayrıca diyet yapanların da tercih ettiği bir salata maş fasulye salatası. Yedikçe kilo verdiriyor.

Maş Fasulye Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı maş fasulyesi

½ demet maydanoz

1-2 dal taze soğan

1 dal taze sarımsak

1 tane havuç rendesi

Tuz

Limon

Zeytinyağı

Maş Fasulye Salatası Yapılışı:

Tarif için akşamdan ıslatılmış 1 su bardağı maş fasulyesi 10-15 dakika haşlanır.

Haşlanan maş fasulyeleri soğumaya bırakılır.

Taze soğan, maydanoz, sarımsak ve havuç ince ince kıyılır.

Zeytinyağı, limon, tuz ve pul biberden oluşan sos da hazırlanır.

Salata tabağına tüm malzemeler alınır.

Üzerlerine hazırlanan salata sosu gezdirilir.

Arzu ederseniz üzerine nar ve dereotu da ekleyebilirsiniz.

Salatanız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salata malzemeleriniz taze olmalı.

Salatayı hazırlamadan önce maş fasulyesi akşamdan ıslatılmalı.

Yeşillik olan malzemeler ince ince doğranmalı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın renkli pankek tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAltın renkli pankek için pratik öneriler
Gelinim Mutfakta ürgüp köfte nasıl yapılır? Ürgüp köfte malzemeleri nelerdir?
YEMEK YAPMAGelinim Mutfakta Ürgüp köfte nasıl yapılır?
Brokoli salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABrokoli salatası tarifi için pratik öneriler
Anne köftesi tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEnfes lezzet anne köftesinin püf noktaları
Ispanak çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAIspanak çorbası tarifi
Şerbet tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAŞerbet yapımında püf noktalar
Antep fıstıklı muhallebili kadayıf tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis tarif Antep fıstıklı muhallebili kadayıf
Havuç salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALezzetli havuç salatası tarifi
Avokadolu çubuk dondurma tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAvokadolu çubuk dondurma için pratik tarifler
Et suyuna çorba tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEt suyuna çorba tarifi ve hazırlanışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X