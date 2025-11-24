Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Masa başı çalışanlara müjde: Kronik boyun ağrılarını azaltan kolay teknikler

        Uzun süren boyun ağrılarına son: Günlük hayatı kolaylaştıran basit ipuçları

        Boyun bölgesindeki kas sertliği birçok kişide kronik bir problem hâline gelirken, uzmanların önerdiği sıcak-soğuk uygulamaları, basit egzersizler ve doğru duruş alışkanlıkları ağrıları büyük ölçüde hafifletebiliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 24.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:30
        Kronik boyun ağrılarına karşı etkili çözümler
        Gün içerisinde şiddeti artan boyun ağrıları, hem iş verimliliğini hem de yaşam konforunu etkiliyor. Ancak düzenli yapılan birkaç küçük alışkanlık değişikliği, bu sorunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.

        BOYUN TUTULMASI NEDİR?

        Boyun tutulması; ani, yanlış yapılan egzersizler, uygun olmayan yastık kullanımı, stres veya uzun süre hareketsiz kalma gibi nedenlerle boyun hareketlerinin kısıtlanması ve kullanımının zorlaşması durumudur. Çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Genellikle sabah saatlerinde fark edilse de gün boyunca ve sonraki günlerde devam edebilir. Bazı kişilerde geçici bir sertlik şeklinde görülürken bazı kişilerde kronikleşebilir.

        Bazen servikalji olarak da adlandırılan boyun ağrısı, başın hemen altındaki servikal omurga çevresinde hissedilir. Ağrı; yalnızca boyun bölgesinde yoğunlaşabilen eksenel boyun ağrısı şeklinde veya omuz ve kollara yayılabilen radiküler boyun ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

        BOYUN AĞRISININ YAYGIN NEDENLERİ

        YAŞLANMA

        Yaş ilerledikçe kas ve iskelet sisteminde doğal bir yıpranma meydana gelir. Eklem kıkırdağının aşınması, omurga aralığının daralması gibi dejeneratif değişiklikler boyun ağrısına neden olabilir. Tekrarlayan yanlış hareketler ve zamanla biriken stres, omurgadaki disklerin zayıflamasına yol açarak ağrıyı artırır.

        FİZİKSEL ZORLANMA

        Günlük yaşamda yapılan tekrarlayıcı veya yoğun aktiviteler boyun kaslarını fazla zorlayarak sertlik ve ağrıya sebep olabilir. Kötü duruş, zayıf karın kasları ve fazla kilo omurgaya ekstra yük bindirir. Uzun süre bilgisayar başında oturmak da sık karşılaşılan bir etkendir.

        KAS GERGİNLİĞİ VE SPAZM

        Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, aşırı egzersiz yapmak veya aniden ağır bir cisim kaldırmak kaslarda gerginlik ve spazmlara neden olabilir. Bu durum boyun kaslarının aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar.

        STRES

        Stresli dönemlerde kişiler farkında olmadan boyun kaslarını gerer. Bu kasılmalar zamanla ağrıya ve sertliğe yol açabilir.

        YARALANMALAR

        Travmalar, özellikle trafik kazaları gibi ani yaralanmalar boyundaki disk ve dokulara zarar vererek ağrı oluşturabilir.

        SİNİR SIKIŞMASI

        Boyundaki yapısal sorunlar sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Bu durum sadece ağrıya değil, karıncalanma ve uyuşma gibi ek şikâyetlere de yol açabilir.

        BOYUNDA KİTLE

        Boyun bölgesinde oluşan tümörler veya kemik çıkıntıları sinirleri baskılayarak ağrıya neden olabilir.

        DİĞER SAĞLIK SORUNLARI

        Menenjit, romatoid artrit ve bazı kanser türleri boyun ağrısı oluşturabilir.

        BOYUN TUTULMASINI HAFİFLETME YÖNTEMLERİ

        İSTİRAHAT

        Zarar görmüş kasların iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle birkaç gün boyunca dinlenmek, ağır yük kaldırmamak ve ani hareketlerden kaçınmak önemlidir. Araç kullanmak da mümkün olduğunca ertelenmelidir.

        SICAK VE SOĞUK KOMPRES

        Sıcak uygulama kan dolaşımını artırarak kasların gevşemesine yardımcı olur. Soğuk kompres ise iltihabı ve şişliği azaltır. Ağrıyan bölgeye belirli aralıklarla bu uygulamalar yapılabilir.

        EGZERSİZ

        Boynu zorlamayan, hafif tempolu egzersizler sertliği azaltabilir. Esneme hareketleri de evde uygulanabilecek yöntemler arasındadır. Reçetesiz ağrı kesici veya kas gevşetici kremler kullanılabilir; ancak ilaç kullanımı için mutlaka doktora danışılmalıdır.

        Hareket açıklığı egzersizleri: Boynun yavaşça sağa-sola, yukarı-aşağı hareket ettirilmesi.

        İzometrik egzersizler: Baş öne, arkaya ve yanlara doğru itilirken ellerle ters yönde baskı uygulanır ancak hareket gerçekleşmez; yalnızca kaslar çalışır.

        DOĞRU DURUŞ

        Uzun süre bilgisayar kullananların düzenli molalar vermesi ve ekranı göz hizasında tutması önemlidir. Doğru oturma pozisyonu boyun ağrısını önlemede kritik bir rol oynar.

        BOYUN AĞRISINI ÖNLEME ÖNERİLERİ

        DOĞRU DURUŞ ALIŞKANLIĞI

        Elektronik cihazları kullanırken boynu öne eğmeden, omuzlar hizalı olacak şekilde dik durmak ağrı riskini azaltır. Araba koltuğunu doğru ayarlamak ve bilgisayar ekranını göz hizasında tutmak faydalıdır.

        UYKU POZİSYONU

        Vücut yapısına uygun yatak ve yastık seçimi önemlidir. Sırt üstü veya yan yatarken baş ve boyun gövdeyle aynı hizada olmalıdır. Yüzüstü uyumak boyun omurlarına baskı uyguladığı için önerilmez.

        AKTİF YAŞAM

        Uzun süre oturmayı gerektiren işlerde sık sık mola vermek, hem boyun hem de tüm vücut kaslarının esnemesi açısından önemlidir.

        AĞIR YÜKLERDEN KAÇINMA

        Omuzda ağır çanta taşımak boyun kaslarına yük bindirir. Bunun yerine tekerlekli çantalar veya hafif taşıma yöntemleri tercih edilmelidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

