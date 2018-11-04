Alışveriş merkezlerinde bulunan koltukların standart boyutlarda üretildiğine dikkat çeken Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, "Boy ayarı olmadığı için uzun boylu birinin sırtına gelen yer, daha kısa boylu kişinin boynuna baskı uygulayabilir. Bu durum ağrıyı azaltmak ve rahatlamaktan çok felce kadar giden sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir" dedi.
Kısa sürede rahatlama hissi veren koltukların ucuz oldukları için tercih edildiğini belirten uzmanlar, anlık rahatlamanın ileride büyük sıkıntılara sebep olabileceğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; masaj asırlardır insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Hastalıklardan korunmak, tedavi etmek işlevleriyle tıbbi tedavinin yanında tedaviyi tamamlayıcı bir rolü de bulunuyor. Ancak uzman kişiler tarafından kişiye özel uygulanması gerekiyor.
"GEÇİCİ RAHATLIK İÇİN SAĞLIĞINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN"
Masaj koltuklarının kolay ve pratik olduğunu ancak sağlıklı olmadığını belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, "Masaj, doğru uygulandığı zaman tedavi edici yöntemler arasında yer alıyor. Masaj eğitimini almış bir kişi tarafından uygulandığında birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Yanlış yapılırsa faydadan çok zarar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de masaj koltukları. Kişilere ucuz olarak kısa sürede rahatlama hissi veren bu koltuklara, pek çok insan karşı koyamıyor. Oysa insanlar geçici bir rahatlık için sağlığını ciddi tehlikelere attığının farkında değil. Çünkü üretilen ürünün kimin kilosuna, boyuna ve vücudundaki sıkıntılara göre ayarlı olduğu dahi bilinmiyor" dedi.
"FELÇ KALABİLİRSİNİZ"
Alışveriş merkezlerinde bulunan koltukların standart boyutlarda üretildiğine dikkat çeken Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Boy ayarı olmadığı için uzun boylu birinin sırtına gelen yer, daha kısa boylu kişinin boynuna baskı uygulayabilir. Bu durum ağrıyı azaltmak ve rahatlamaktan çok felce kadar giden sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir. Sağlık açısından çorabımızdan ayakkabımıza, oturduğumuz koltuktan yattığımız yatağa, giydiğimiz kıyafetten kullandığımız yastığa kadar dikkat edilirken, bu koltukların zararlı olabileceğine dikkat edilmemektedir. Sağlıklı bir masaj için öncelikle kişinin kendi metabolizmasına özel masaj yöntemlerine ihtiyaç var. Bu sebeple herkes kendi ihtiyacına yönelik ve kendisine özel masaj yaptırmalıdır” diye konuştu.
Özellikle çocukların ve 65 yaş üstü kişilerin kesinlikle masaj koltuklarını kullanmaması gerektiğini ifade eden Küçükçakır, “Çocukların gelişmekte olan kemikleri bulunmaktadır. Uygulanmaması gereken bölgeye basınç uygulandığı zaman, gelişimi ile ilgili sorunlar oluşturabilir. Yaşlılarda ise kemik erimesi olabileceğinden omurlar arasında kayma veya kırıklara sebep olabilir. Masaj koltuklarının bazıları ise elektromanyetik alan olması kaçınılmaz olduğunu için bu koltukların kalp hastalıkları olan kişiler için daha tehlikeli olabilir” şeklinde konuştu.
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