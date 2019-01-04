İtalyan üretici Maserati'nin ilk SUV modeli olan Levante’nin güçlü versiyonu GTS tanıtıldı. Sınırlı sayıda üretilecek Levante GTS’te görev alan 3.8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite 550 HP güç ve 730 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaşıyor. Levante GTS’in en yüksek hızı saatte 292 km/s olarak açıklandı.

8 İLERİ ŞANZIMAN GÜCÜ DÖRT TEKERLEĞE AKTARIYOR

Sürekli değişken 'Q4' dört tekerlekten çekiş sistemi ve LSD mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi ile donatılan Maserati Levante GTS'de, ZF imzalı 8 ileri vitesli otomatik şanzıman bulunuyor.

Otomobilin Brembo monoblok kaliperler ile donatılan fren sistemi ise arkada 330 mm x 22 mm havalandırılmış delikli disklere sahip hareketli alüminyum kaliperlerden oluşuyor.

GTS'YE ÖZEL DONANIMLAR

Levante GTS'in donanımına bakıldığında ise, 22 inç boyutundaki jantlar, ‘Black Piano’ paketi, alüminyum F1 vites kolları, spor pedallar, özel gösterge paneli grafikleri, Maserati saat kadranı, ışıklı kapı eşikleri ve krom gövde eşikleri gibi eklentilere yer verildiği görülüyor.

Otomobilin vites kolu ise diğer Levante'lerden farklı bir tasarıma sahip. Yeni Levante GTS, opsiyonlu donanım olarak Full Matrix LED farlarla da alınabiliyor.

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