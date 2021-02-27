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Maske ortodontik tedaviye ilgiyi artırdı

Tüm insanlığı önlem almaya mecbur bırakan Covid-19'un ortodontik tedavilere de etkisi oldu. Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, maskeli yaşamın, iş hayatına evden online olarak devam etmesinin diş tedavilerine özellikle de ortodontik tedavilere talebinin arttığını dile getirdi

Maske ortodontik tedaviye ilgiyi artırdı
HABERTURK.COM

Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Covid-19 ile birlikte uygulamaya başladığımız maskeli yaşam, sosyal hayatın duraksaması, birçok kişinin iş hayatına evden online olarak devam etmesi gibi nedenler, diş tedavilerine, özellikle ortodontik tedavilere yönelimi artırdı. Bu talep artışını mantıklı bulmaktayım" diyerek, bu dönem diş tedavisi yaptırmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Ortodontik tedavilerde özellikle bu dönemde artış yaşanmasının sebeplerine değinen Yalçın, “Ortodontik tedavi yöntemleri arasında; metal braketler ile sabit tedavi, seramik braketler ile sabit tedavi, lingual (dişlerin arka yüzlerinden uygulanan) tedavi, şeffaf plaklar (invisalign) ile uygulanan tedavi, hareketli apareylerle yapılan tedavi yöntemlerini sayabiliriz.

Dışarıdan görünen diş telleri uygulaması, özellikle genç erişkinlere estetik açıdan rahatsızlık verebilen bir uygulamadır. Bu gençlerin bir çoğu takılan teller nedeniyle ağızlarını rahatça açamamakta, özgürce gülememektedir. Aslında bu nedenle gençlerin büyük bir kısmı da lingual tedaviyi daha çok tercih etmektedir. Ayrıca şeffaf plaklarla yaptığımız tedavileri artık çok daha fazla yapmaktayız. Tellerin dışarıdan görünmesinin, estetik görünümlerini olumsuz yönde etkilediğini düşünen gençler, pandemi dönemini fırsat bilerek bizlere ortodontik tedavi için sıkça başvurmaktadır.

Uzun süredir eğitim-öğretim hayatının evlerden online şekilde devam etmesi, sosyal yaşamın sekteye uğraması, sürekli maske kullanımı, home-office düzendeki iş hayatı, diş telleri nedeniyle estetik kaygı yaşayan kişilerin, tedavi sürecini çevresindeki insanlar fark etmeden geçirmesini sağlamaktadır. Bu dönem ortodontik tedaviye sadece genç erişkinler değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarından birçok yetişkin de ilgi göstermektedir” dedi.

İYİLEŞME DÖNEMİNİ EVLERDE GEÇİRMEK TEDAVİ GÖRENLER İÇİN DAHA KOLAY

Her ortodontik tedavide hafif ağrı yaşama olasılığı olduğunu kaydeden Dr. Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ağrı bazı hastalar tarafından çok hafif hissedilirken, bazılarında daha net yaşanabilir. Hastaların ağrı kesici kullanmalarıyla bu sıkıntılar da hissedilmeden geçer. Öyle ki hastalar, uygulanan tellere 2-3 gün içinde alışmaktadır. Gün içinde ne kadar zorlanırsa zorlansın, 1 hafta içerisinde hastalar normal yaşantılarına dönerler. İçeriden takılan tellerin alışma dönemi bazen biraz daha uzun sürebilmektedir. Bu açıdan şeffaf plak tedavisine alışmak çok daha kısa sürede olmaktadır. İşte bu tedavinin ardından yaşanan alışma ve iyileşme döneminde, günün büyük bir bölümünü, evlerde daha çok vakit geçirerek atlatmak, tedavi gören herkes için daha kolay olacaktır.”

"DİŞ TEMİZLİĞİ İÇİN AYRILAN SÜRE 2 KATINA ÇIKARILMALI"

Dr. Aylin Sezen Yalçın, “Diş bakımı her insan için, her dönemde çok büyük önem taşımaktadır; ancak Covid-19 döneminde, insanlığın sağlığın değerini çok daha iyi anlaması, hijyenik kurallara daha fazla özen göstermesi, kişisel bakımlarına daha çok önem vermesi, diş tedavilerinin ardından uygulanması gereken bakımlarını da daha güzel yapmalarını sağladı.

Ortodontik tedavilerden sonra, ağızda normalde birikenden çok daha fazla besin birikir. Bu durum diş eti iltihabı, plak ve diş çürüklerine yol açabilir. Bu nedenle tedavi sonrası, ağız hijyeni son derece önemlidir. Tedavinin ardından, diş ipi ve fırçası, ağız duşu gibi hijyeni sağlayan ürünlerin kullanımı artırılmalıdır. Özetle, normalde diş temizliği için ayrılan sürenin 2 katına çıkarılması gerekir. Bu da ancak insanların birçoğunun, genellikle evde olduğu, hijyene normalde verdiklerinden daha fazla önem verdikleri bu dönemde daha rahat sağlanmaktadır” diye konuştu.

Yalçın, ortodontik tedavinin ortodonti uzmanları tarafından yapılması gerektiğine değinerek, şunları söyledi: "Eğer ortodontik tedaviyle giderilebilecek diş tedavilerine ihtiyaç duyuyorsanız; hijyenik ve Covid-19 kurallarını eksiksiz olarak uyguladığından ve önlemleri eksiksiz aldığından emin olduğunuz, deneyimli ve uzman diş hekimlerinin hizmet verdiği bir diş kliniğine başvurmalısınız. Harekete geçmek için geç kalmayın; çünkü tedaviyi ertelemek mevcut problemin ilerlemesine sebep olmaktadır.”

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