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HaberlerGündem3. SayfaMaskesiz alkollü kadın polise kök söktürdü
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Alkollü polise kök söktürdü! Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kadının yerde yattığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini görmesiyle yerden kalkan kadının alkollü olduğu ve başının kanadığı fark edilince ambulans çağrıldı. Ancak maskesiz kadın polislere kök söktürdü. Hastaneye götürmeye çalışan polislere zor anlar yaşatan kadın, maske takmamak ve ambulansa binmemek için direndi

Maskesiz alkollü kadın polise kök söktürdü
Maskesiz alkollü kadın polise kök söktürdü
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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala maskesiz kadın polislere zor anlar yaşattı.

Olay, Efeler ilçesi Çine Bulvarı üzerinde saat 20.45 sularında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tren garının girişinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın yerden bir anda kalkarken, kadının alkollü olduğu ve kafasının kanadığı fark edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından bilinci yerinde olmadığı görülen kimliği belirsiz kadının hastaneye götürülme çabaları başladı.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan ve maske takmamakta ısrar eden kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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