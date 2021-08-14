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Haberler Televizyon MasterChef'te yedekler kim oldu? MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacılar 2021
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MasterChef yedekler kim? MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacılar 2021

MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? Sorusu araştırılıyor. Ana kadroya giren on yarışmacının da belli olmasıyla sıra MasterChef yedek kadroya geldi. Bu akşam yapılan yemekler sonrası MasterChef yedekler belli oldu. İşte MasterChef yedek yarışmacılar 2021

MasterChef'te yedekler kim oldu? MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacılar 2021

Masterchef'te 5 isim yedek yarışmacılar arasına girecek. 13 Ağustos akşamı yapılan yemekler sonrası MasterChef yedek yarışmacılar belli oldu. İşte MasterChef yedek kadro...

MASTERCHEF 13 AĞUSTOS YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Masterchef'te yarışmacılar bugün çanak enginar yaptılar. Azize, Araz ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

MasterChef Türkiye 2021'de yedek seçimleri tüm heyecanıyla sürerken gecenin final yemeğinin ana ürünü şeftali oldu. En iyi yemeği yapan iki isim yedek kadroya girmeye hak kazanacaklar. MasterChef 2021 yedek kadroya ilk seçilen isim Merve oldu. Gecenin ikincisi ise yarışmanın en genç yarışmacısı Zerda oldu.

Böylece MasterChef 2021 yedek kadrosu yarışmacıları Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerda oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fatma Polat , Milhan Erdem, Dilara Başaran , İbrahim Cingözler,Tunahan Ak, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem ve Hasan

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